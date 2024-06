O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou, na tarde desta sexta-feira (dia 14), em suas redes sociais, que a prefeitura substituirá toda a frota do transporte público por veículos novos com ar condicionado. O chefe do Executivo informou que a mudança acontece a partir do próximo sábado (dia 22), quando a empresa contratada – a Bamonte Transporte Ltda – será paga por quilômetro rodado, o que garantirá que os horários sejam cumpridos sem atrasos.

De acordo com Mario Esteves, a Bamonte receberá pela quilometragem percorrida, independentemente do veículo estar cheio ou vazio. Disse que o valor a ser pago é de R$ 11, 28, conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico, nº106, de 13 de junho de 2024. O prefeito garantiu que “todos os empregos serão garantidos”.

“Os novos ônibus chegam na quinta-feira, e todos os empregos serão garantidos. A transição será conduzida pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Gama. Sei que esse desafio assombra toda a região e o país, e era lamentável ver o problema do transporte público persistir por décadas sem solução”, explica o prefeito em suas redes sociais.