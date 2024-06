A Polícia Militar realizou uma operação na tarde deste sábado (dia 15), que resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas no bairro Caixa d’Água, em Barra do Piraí. A ação começou após uma denúncia anônima informar que traficantes estariam comercializando drogas no final da Rua T. Timóteo.

Ao perceberem a presença policial, os acusados tentaram se desfazer de evidências, jogando um copo de suco que continha 45 pedras de crack. Durante a revista, os policiais encontraram mais sete pedras de crack escondidas em uma meia, totalizando 52 pedras apreendidas. Além disso, foi encontrado um celular e a quantia de R$ 22 em espécie.

Os suspeitos foram rendidos e conduzidos à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram enquadrados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que tipificam o tráfico e a associação para o tráfico de drogas. O material apreendido foi analisado pela perícia, que confirmou tratar-se de 6,6 gramas de crack.

Os indivíduos permanecem presos e à disposição da justiça, aguardando os trâmites legais.

Foto: Divulgação