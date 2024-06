Na manhã deste sábado (dia 15), no CT Oscar Cardoso, o Volta Redonda realizou o último treinamento preparatório para o próximo compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Na segunda-feira, dia 17, às 20h, o Esquadrão de Aço visita o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal-RN, pela nona rodada da competição.

Os atletas fizeram uma ativação física e o aquecimento no gramado. Depois, o técnico Rogério Corrêa promoveu atividades voltadas para situações de jogo.

Alguns jogadores realizaram um complemento de bolas paradas e cabeceios defensivos.

A delegação do Voltaço viaja para o Rio de Janeiro na noite deste sábado. Amanhã, a equipe embarca para Natal, local da partida.

