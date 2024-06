Uma carreta pegou fogo na manhã desta quinta-feira (dia 20) após colidir na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. O acidente ocorreu por volta das 5h30 no km 299 da pista sentido Rio de Janeiro, no viaduto sobre o retorno de Bulhões. Segundo informações preliminares, o motorista de uma das carretas dormiu ao volante e colidiu na traseira de outra que seguia à frente.

Com a colisão, iniciou-se um incêndio na carreta de trás. O outro motorista, em uma rápida ação, conseguiu retirar o caminhoneiro da cabine antes que o fogo se alastrasse por toda a estrutura. A carreta baú que seguia à frente transportava caixas de creme de leite, que caíram na pista após o acidente. Felizmente, o condutor saiu ileso.

A carreta de trás transportava grandes peças de concreto, que também caíram na via. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionada e trabalhou no local para conter as chamas. Devido ao acidente, a pista permanece totalmente interditada.

O motorista da carreta que pegou fogo foi socorrido com ferimentos e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

