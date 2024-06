A Firjan, junto a sindicatos de Panificação e Confeitaria de todo o estado do Rio de Janeiro, realizou, nos dias 19 e 20/06, o Encontro Estadual do setor de Panificação e Confeitaria, que aconteceu no Centro de Referência em Alimentos, Bebidas e Panificação Firjan SENAI Tijuca e na Casa Firjan, na capital, nas respectivas datas.

O encontro teve como objetivo debater as transformações do mercado, por meio de palestras, sessões de debates e workshops e contou com a participação de 50 empresários da capital e cerca de 15 representantes das cidades de Volta Redonda, Três Rios, Itaperuna, Petrópolis, São Gonçalo, Friburgo, Niterói, Campos. Além disso, foi entregue uma homenagem a Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan.

“Faço saudação à Indústria da Panificação, que é a primeira abrir e a última a fechar e que tem inestimável importância social e econômica. Fizemos um levantamento que acabou de sair do forno, com base em dados do Ministério do Trabalho de 2022. A Panificação e Confeitaria é responsável por 45 mil empregos formais no estado do Rio de Janeiro. Se você multiplicar 45 por 5, que é a média de pessoas por família, são mais de 200 mil pessoas que dependem deste setor. São números que nos dão imenso orgulho”, celebrou o presidente da Firjan.

Os dados citados por Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira foram atualizados pela Gerência de Estudos Econômicos da Firjan, a partir de informações recentes do Ministério do Trabalho. Segundo o estudo, o setor de Panificação brasileiro contava com 79,8 mil estabelecimentos formais, distribuídos em 4.400 municípios brasileiros. Isso significa que 79% das cidades brasileiras possuem empresas formalizadas cuja atividade principal é a fabricação de produtos de panificação ou o comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes. Em média, cada município brasileiro abriga 14 estabelecimentos do ramo de panificação.

No estado do Rio, são 5,2 mil estabelecimentos formais do ramo, o que se reflete diretamente no registro do número de trabalhadores do setor.

“A partir dos dados do estoque de trabalhadores de 2022 e da geração de emprego recente, estimamos que, em 2024, o segmento atingiu 545,2 mil trabalhadores formais no país, patamar histórico para o setor”, afirma o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, lembrando que, em 2023, esse número representava 479 mil trabalhadores. Na comparação com 2014, houve um crescimento de mais de 112 mil trabalhadores, equivalente a um aumento de 25,9% do contingente de trabalhadores.

“Esse avanço é mais de duas vezes o observado no mercado de trabalho formal como um todo no mesmo período (+11,4%)”, completa Goulart. O estudo traz informações sobre empregabilidade no estado. O Rio de Janeiro registra 45,3 mil empregados formais no setor em 2024, respondendo por 8,3% do mercado de trabalho nacional de panificação, atrás apenas de São Paulo (29,2%) e Minas Gerais (14,3%).

Oportunidades para crescimento e inovação

A inovação foi pauta do Encontro Estadual do Setor de Panificação e Confeitaria. É o que informou Luiz Césio Caetano, 1º vice-presidente da Firjan, em seu discurso de abertura do evento. “Este é um encontro de empresas e profissionais do mercado de panificação e confeitaria do estado do Rio de Janeiro onde são apresentadas atualidades, tendências e inovações para o setor, distribuídos em painéis que abordam desde técnicas de gestão a estratégias de marketing”, destacou Caetano.

“O encontro trouxe grandes oportunidades para discutir tendências e mudanças acarretadas no pós-pandemia. Como exemplo, os canais de venda, e-commerce, delivery, que as padarias não tinham e passaram a adotar. Outro grande desafio do setor é contratar e manter a nossa mão de obra. Para isso, é preciso ter conhecimento de gestão para o crescimento da empresa”, comentou o presidente do Grupo Alimenta Sul-Rio, Paulo Dinis, proprietário da Fábrica de Sabores Madrigal, em Volta Redonda.

O Encontro Estadual contou com sessões de debates e cinco palestras: “Mercado atual e tendências do setor de Panificação e Confeitaria”, com o chef Luiz Farias, consultor da indústria IREKS; “Gestão Orientada para Resultados”, com Emerson Amaral, diretor do Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (Ideal); “Como impulsionar as vendas no delivery”, com Felipe Russo, especialista em vendas da Ifood; “Como dar show de atendimento, vender, ‘cantar’ e encantar seus clientes”, com Dill Casella; e “Padaria de sucesso – marketing e branding na panificação”, com Rita Gonçalves, diretora do Sindicato e Associação Panificação e Confeitaria de Minas Gerais (Amipão).

