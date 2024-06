Um tombamento de carga na descida da Serra das Araras, em Piraí, bloqueou totalmente a pista no sentido Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (dia 20). O acidente ocorreu na altura do km 229 da Via Dutra, causando um transtorno significativo para motoristas que transitam pela região.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento levou à interrupção total do tráfego no local. A concessionária CCR Rio-SP informou que, por volta das 12h30, já havia um congestionamento de aproximadamente 8 quilômetros na pista.

Não há previsão de quando o fluxo será normalizado. Enquanto isso, a orientação para os motoristas é que, se possível, evitem a região.

Foto: Divulgação/PRF