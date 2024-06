Agentes da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado tiular Vinícius Coutinho e delegado assistente José Carlos Neto, prenderam na tarde desta quinta-feira (dia 20) o homem, de 49 anos, suspeito de matar a marretadas Giovanni Alves Amaral. O crime aconteceu pela manhã, dentro de uma borracharia no bairro Casa de Pedra, onde o suspeito mora e trabalha.

Apos várias diligências, policiais civis ficaram, de forma velada, nas proximidades da residência do autor após tomarem conhecimento de que ele estaria prestes a fugir da cidade. A prisão em flagrante ocorreu por volta das 16h30, sendo o suspeito surpreendido ao entrar no imóvel.

Em sede policial, o homem confessou o crime e disse que matou a vítima com sua marreta de borracheiro, desferindo vários golpes na cabeça e no rosto. A motivação do cirme está sendo apurada pelo setor de homicídio.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário onde permanecerá acautelado e à disposição da justiça.

Foto: Divulgação