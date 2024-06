O deputado estadual Jari Oliveira solicitou ao governo do estado a implantação de restaurante popular em Resende. O pedido oficial, feito através de Indicação direcionada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, foi publicada em Diário Oficial nesta semana.

A iniciativa de Jari atende à reivindicação recorrente entre os moradores de Resende. “Por diversas vezes, conversei com a população do município e posso afirmar que a reabertura do restaurante popular é uma das prioridades. No final do mês de março deste ano, por exemplo, estive em Resende com o projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ e mais uma vez o assunto foi pauta no bate papo com as pessoas”, falou o deputado.

A implementação de uma unidade de Restaurante Cidadão em Resende beneficia, principalmente, trabalhadores, estudantes e à população com menor poder aquisitivo.

“O restaurante popular é importante para garantir a segurança alimentar da população mais vulnerável, infelizmente Resende não conta com o serviço desde 2016, quando a unidade, que chegou a servir quase 2 mil refeições por dia, foi fechada. Quem tem fome tem pressa. Estarei firme nessa luta, cobrando para que as providências sejam tomadas com urgência para que o serviço seja retomado”, reforçou Jari.