As inscrições para o Programa de Estágio CSN 2024 se encerram nesta sexta-feira, dia 28 de junho. Com mais de 100 vagas disponíveis, o programa é voltado para estudantes das cidades de Volta Redonda, Porto Real, Valença e Resende. Interessados podem se inscrever pelo site www.csn.com.br/oportunidades.

Os cursos técnicos elegíveis incluem Administração, Informática, Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Química, Mecânica, Automação Industrial e Logística. Para se candidatar, é necessário estar no último ano do curso e ter disponibilidade para estágio de quatro horas diárias, de manhã ou à tarde.

Já para os cursos de nível superior, há vagas para Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Produção com Ênfase em Agronegócios, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia Ambiental e Sistemas de Informação. Os candidatos devem estar no penúltimo ou último ano do curso, ter disponibilidade para seis horas diárias e realizar o estágio presencialmente.

Para mais informações, acesse www.csn.com.br/oportunidades.

Foto: Divulgação