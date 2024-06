Policiais militares do 10º Batalhão efetuaram, no domingo (dia 23), uma operação bem-sucedida que resultou na apreensão de 60 pedras de crack em Barra do Piraí. A ação aconteceu na Rua Rafael Antunes, no bairro Caixa D’Água, e foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima. As informações recebidas indicavam que um indivíduo, descrito como negro, usando boné preto e camisa preta da Nike, estava realizando comércio ilegal de entorpecentes no local, já conhecido pela polícia como um ponto de venda de drogas.

As equipes do Setor Bravo e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) se dirigiram ao local para verificar a denúncia. Ao avistar os policiais, o suspeito fugiu. Os agentes realizaram uma busca minuciosa na área e encontraram 60 pedras de crack, todas embaladas e prontas para venda, contendo a sigla “B.P. C.V.”.

Segundo a Polícia, o acusado é um velho conhecido das autoridades, já tendo sido identificado em outras operações relacionadas ao tráfico de drogas na região. O material foi levado à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi registrado o boletim de ocorrência.

Foto: Divulgação