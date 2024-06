Com um gol de PK, o Volta Redonda bateu o Caxias-RS, por 1 a 0, na noite de domingo (dia 23), no Raulino de Oliveira, e pulou para a ponta da classificação da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Esquadrão de Aço chegou aos 22 pontos, um a mais que o vice-líder Athletic-MG, que enfrenta nesta quarta (dia 26), às 19 horas, o Sampaio Corrêa-MA, no Castelão, em São Luis.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o mesmo Sampaio Corrêa-MA, no sábado (dia 29), às 19 horas, novamente no Raulino de Oliveira.

Agência FERJ / Foto: Raphael Torres/VRFC