A CCR RioSP iniciou a instalação dos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) na rodovia Rio-Santos, a BR-101. Os trabalhos tiveram início em maio e deverão encerrados nesse fim de semana pela concessionária. No total, foram instalados 09 equipamentos, sendo quatro no sentido São Paulo e cinco no sentido Rio de Janeiro. Outros dois – no sentido São Paulo – deverão estar operando já na próxima semana, conforme previsto no contrato de Concessão.

Os PMVs são uma importante ferramenta para a gestão de tráfego, visando deixá-lo mais dinâmico e, principalmente, para concessionária ‘conversar’ com o motorista da rodovia por meio de mensagens compartilhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária em tempo real.

Na Rio-Santos, além de trazer mensagens sobre o free flow informando, por exemplo, que a rodovia possui pórticos de pedágio eletrônico e o prazo de 15 dias para o pagamento da tarifa para o motorista sem TAG, o PMV também poderá ser utilizado pela concessionária nas seguintes ocasiões: