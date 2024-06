Na última segunda-feira (dia 24), o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, enviou ofício à Companhia Siderúrgica Nacional cobrando mais celeridade nos reparos das sinterizações e solicitando um cronograma transparente de quando estes serviços, que já estão acontecendo, vão surtir efeito prático. Em resposta enviada nesta quarta-feira (dia 26), a empresa informou que vem realizando reformas intensivas e programadas nas três sinterizações da Usina Presidente Vargas, principais responsáveis pelas emissões de partículas sedimentáveis. Medidas que, segundo a CSN, visam mitigar as emissões de particulados e reduzir o desconforto da população, que vem sofrendo com o chamado “pó preto” nos últimos dias.

“Independente da aceleração das reformas, solicito que sejam adotadas medidas para a imediata redução das emissões, que nos últimos dias atingiram níveis alarmantes. Os níveis de emissão do pó preto estão insuportáveis”, disse Neto, na ocasião.

No documento enviado ao chefe do Executivo, a CSN reconhece que, durante o período de execução dessas intervenções, podem ocorrer alguns efeitos colaterais, como aumento pontual das emissões. Nas últimas semanas, a população de Volta Redonda tem percebido esse aumento, gerando incômodos, reclamações e cobranças, inclusive do prefeito.

“São reclamações e cobranças compreensíveis e absolutamente justificáveis”, admitiu a CSN. A empresa disse estar tomando medidas urgentes para reduzir o incômodo causado à população. Uma das ações é a decisão de reduzir a produção de sínter, especialmente na Sinterização 2, principal responsável pelas emissões de material particulado sedimentável, ao mínimo necessário para a manutenção dos altos-fornos operacionais. Embora essa medida traga impactos operacionais, seu objetivo é reduzir imediatamente as emissões até a conclusão da reforma.

Além disso, a CSN adquiriu 10 novos canhões de névoa, totalizando agora 21, e intensificou outras medidas como a aplicação de polímeros nas pilhas de matérias-primas e carvão, e a duplicação do efetivo de recursos avançados para limpeza, visando evitar o carreamento eólico do material.

A expectativa da CSN é de que os resultados dessas ações sejam percebidos nos próximos dias. No entanto, a redução gradativa das emissões de particulados só será completa após a conclusão de cada etapa das reformas. Até 30 de junho, o reparo geral da Sinterização 4 estará concluído, incluindo a substituição de 100 placas do sistema de captação de material particulado do Precipitador Eletrostático. A reforma da Sinterização 3, que inclui a troca de 600 placas do sistema de captação, tem previsão de duração de mais 22 dias, sendo concluída até 16 de julho. Já a reforma da Sinterização 2, devido à sua maior complexidade, tem previsão de conclusão para setembro de 2024.

“A Companhia entende a insatisfação da população e se solidariza com seus anseios, por isso reafirma o seu compromisso de acelerar ao máximo a conclusão das reformas, com o objetivo de concluir a solução definitiva para mitigar os impactos de suas operações, no menor prazo possível”.

