Policiais militares do 10º BPM prenderam, na quarta-feira (dia 26), um suspeito de tráfico de drogas, em Barra do Piraí. A ação também resultou na apreensão de uma quantidade significativa de material entorpecente no bairro Caixa D’água.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima indicando que um indivíduo estaria comercializando drogas na localidade. Em resposta à informação, uma equipe de policiais militares iniciou um patrulhamento intensivo na área e conseguiu localizar o alvo mencionado na denúncia.

Durante a abordagem e a subsequente busca na área, os policiais encontraram 32 eppendorfs de cocaína; 16 eppendorfs de skank; e 43 invólucros de maconha.

O suspeito foi detido e encaminhado à 88ª DP (Barra do Piraí). O material apreendido também foi levado à delegacia e será submetido a perícia.

Foto: Divulgação