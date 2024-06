Guardas municipais de Volta Redonda prenderam, nesta sexta-feira (dia 28), um homem de 26 anos, suspeito de furtar fios de cobre da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Paraíba. O crime foi cometido durante a madrugada e flagrado por câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), o que auxiliou na identificação e prisão do homem horas depois.

O suspeito foi localizado na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, após um trabalho do Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que contou com a análise das imagens de monitoramento do Ciosp e patrulhamentos. Com ele, os agentes encontraram fios de cobre e o homem confessou que havia removido e furtado o material do ar-condicionado da unidade de saúde.

O suspeito e o material furtado flagrado com ele foram levados para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde ele foi indiciado por furto qualificado. O homem já possuía anotação criminal por tráfico de drogas em Búzios, cidade da Região dos Lagos.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, enalteceu o trabalho executado pela Guarda Municipal, que chegou até o suspeito poucas horas após o crime.

“Graças aos nossos agentes da Guarda Municipal e ao Setor de Inteligência da corporação, conseguimos responsabilizar o suspeito por um crime que tem causado um prejuízo financeiro significativo aos cofres públicos, mas também um prejuízo social muito grande para toda a comunidade. Um furto como esse inviabiliza o atendimento e o tratamento de saúde de milhares de pessoas, há o risco da perda de insumos, enfim, uma série de transtornos. Parabenizo ao inspetor Botelho, à guarda Monteiro, aos guardas Gomes, Thiego, Pacheco, Josué e Silva. Sem dúvidas o investimento em tecnologia é um grande aliado, mas nada substitui o profissional e sua expertise”, enfatizou Luiz Henrique, completando: “Com auxílio da Polícia Militar, da Polícia Civil, estamos reprimindo esse tipo de delito em Volta Redonda. Então eu peço que as pessoas não comprem um produto de origem desconhecida ou duvidosa, nos ajude a construir uma cidade mais segura. Segurança pública se faz com a participação de todos”, concluiu.

Como denunciar

Para denunciar casos suspeitos, o morador de Volta Redonda pode ligar para os números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil) ou 3339-2462 (WhatsApp da Polícia Civil).

Foto: Divulgação/Semop.