Semanalmente, a Folha do Aço tem registrado as obras iniciadas pelo governo do prefeito Neto (PP) que, ao longo desses quatro anos, estão se arrastando sem serem concluídas. Uma das obras que entra para essa lista é a remodelação da Praça da Chaminé, localizada sob o Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Jardim Paraíba.

Na assinatura do contrato, em outubro de 2022, a Prefeitura anunciou um prazo de seis meses para a conclusão da obra. Se o cronograma tivesse sido seguido à risca, desde abril do ano passado os moradores de Volta Redonda e os visitantes da cidade já poderiam estar desfrutando de um local agradável, totalmente pavimentado, com pistas de skate e uma nova área de 669,10 m² de praça sob o viaduto, arborizada, com bancos, iluminação e desenhos em grafite nos muros.

Isso, porém, não aconteceu, e o novo prazo é que a obra, inicialmente contratada por R$ 809 mil, dure mais seis meses, no mínimo. Nesse mais de um ano de atraso, cinco termos aditivos de prazo foram assinados pelo governo municipal, concedendo a prorrogação do contrato à De Sá Serviços Ltda., empresa sediada em Nova Iguaçu. O termo aditivo mais recente foi assinado no dia 11 de junho e estabelece dezembro como data para a entrega da obra.

Marco zero de VR

A Chaminé Centenária é o marco zero de Volta Redonda. Construída em 1903 por José Rodrigues Peixoto, fazia parte de um engenho de cana que fabricava açúcar, aguardente e outros derivados. A torre também pertenceu à Sociedade de Laticínios Santa Cecília LTDA a partir de 1925, quando a sociedade ocupou as antigas instalações do engenho.

Em 1965, com a construção do Viaduto Nossa Senhora das Graças, o prefeito Pio de Abreu manteve a chaminé por considerá-la um marco histórico municipal, sendo tombada como patrimônio histórico municipal em 1985. Em março de 2002, foi restaurada.

O monumento possui 40 metros de altura e está situado em um pedestal, sendo todo revestido de tijolo aparente. Em seu topo, há um pequeno pedestal de dois metros de largura, onde se encontra a inscrição “1903”.

Foto: arquivo/divulgação