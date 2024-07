A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite de sábado (dia 29), um idoso suspeito de tentativa de homicídio, após disparar contra outra embarcação em Angra dos Reis. Ele estava portando uma arma sem registro, resultando também em sua prisão por porte ilegal de arma de fogo.

O preso, de 80 anos de idade, conduzia um veleiro quando uma lancha passou próximo e causou uma onda. Inconformado com a situação, o homem efetuou dois disparos em direção à lancha, porém os tiros atingiram a água.

A Polícia Federal, com o apoio da Capitania dos Portos de Angra dos Reis, localizou a embarcação do suspeito na Ilha da Gipóia. Durante as buscas, os policiais federais encontraram a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38 sem registro legal, com 48 munições intactas e um cartucho deflagrado.

O homem foi conduzido à Delegacia da PF em Angra dos Reis para as formalidades de praxe. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.