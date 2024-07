O prefeito Mário Esteves anunciou, através de suas redes sociais, que a empresa MOR realizará um processo seletivo na próxima terça-feira (dia 9), para preencher 200 novas vagas de auxiliar de produção em Barra do Piraí. O evento ocorrerá no Royal Sport Club às 9 horas e contará com a participação do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Homens e mulheres interessados devem levar currículo atualizado, carteira de trabalho, identidade, CPF e uma caneta.

O prefeito destacou que a MOR é crucial para a economia local. A expectativa, segundo Mário Esteves, é que, até o final do ano, haja a contratação de até 500 pessoas. “Uma excelente notícia para todos os barrenses”, classificou o prefeito.

Foto: Divulgação