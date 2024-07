Policiais militares do 10º BPM e policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) realizaram, nesta quinta-feira (dia 4), uma operação conjunta para desarticular uma facção de tráfico de drogas atuante em Miguel Pereira e Paty do Alferes. A operação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra a organização criminosa, visando a apreensão de armas, entorpecentes e outros materiais ligados ao tráfico.

A ação contou com o apoio de diversas delegacias, incluindo a 91ª DP (Valença), 92ª DP (Rio das Flores), 95ª DP (Vassouras), 97ª DP (Mendes), 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin), além de agentes do Programa Segurança Presente e do Grupamento de Cães da Guarda Municipal de Miguel Pereira.

Durante a operação, as equipes realizaram vasculhamentos que resultaram na prisão em flagrante de um homem, de 22 anos, por tráfico de drogas. Foram apreendidos 2 cigarros de maconha, 3 invólucros de maconha, 37 invólucros de cocaína, 12 aparelhos de celular, além de R$ 1.216 em espécie.

Foto: Divulgação