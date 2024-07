Nesta quinta-feira (dia 4), o trânsito na Serra das Araras, na pista sentido São Paulo, registrou um congestionamento de 10 km. O motivo foi a interdição para detonação de rochas, que começou às 11h30 e teve a pista de subida liberada às 13h30. Os trabalhos fazem parte do projeto de duplicação da Serra das Araras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a varredura antes da detonação, foram encontrados dois veículos (uma carreta e um caminhão) na área restrita, que precisaram ser retirados para a realização da operação com segurança para todos.

A próxima detonação está prevista para ocorrer no dia 11 de julho, também uma quinta-feira. No entanto, a data pode ser alterada dependendo das condições climáticas e da avaliação do material rochoso. A concessionária responsável reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e os limites de velocidade. Painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão os motoristas sobre o tempo estimado para a liberação da pista.

O calendário das próximas detonações estará disponível nos canais oficiais da CCR RioSP. Toda a operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ANTT, as prefeituras das cidades vizinhas e outros órgãos competentes.

Foto: Divulgação/PRF