Uma operação conjunta realizada na quarta-feira (dia 3) entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Valença resultou na apreensão de duas espingardas e diversas munições em uma residência localizada na Estrada Valença x Conservatória, no bairro Santa Terezinha.

Durante a operação, os policiais do 10º BPM realizaram buscas em duas residências. A primeira casa, no bairro Dudu Lopes, não apresentou irregularidades. No entanto, no segundo imóvel, localizado no bairro Santa Terezinha, foram encontradas armas e munições.

Os materiais apreendidos incluem duas espingardas calibre 32, cinco munições não deflagradas, sete estojos vazios, três recipientes com espoletas, 18 munições calibre 38 intactas, uma esfera de metal para pólvora, dois recipientes com pólvora e dois recipientes com chumbinhos.

O acusado foi conduzido à 91ª DP (Valença), onde foi enquadrado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.