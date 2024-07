A Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda Ministério de Madureira (Cadevre) realiza nesta semana, entre os dias 11 e 15 de julho, o 28° Congresso de Missões na Ilha São João. Com o tema “Não vos conformeis com este mundo”, o evento reúne preletores como Júnior Trovão, Marco Feliciano e Elizeu Rodrigues, além de grandes nomes da música gospel como Maria Marçal, Lukas Agustinho e Léa Mendonça. A entrada é gratuita.

Segundo o pastor e presidente da Cadevre, Rinaldo Silva Dias, a expectativa é grande para o tradicional congresso missionário. “Nossa igreja respira missões. Passamos todos estes meses pensando neste evento como forma de evangelização. É um grande encontro de despertamento para a região e o Brasil. Deus vai operar maravilhas nestes cinco dias”.

De quinta a segunda-feira serão realizados sete cultos com a presença de centenas de missionários que são acompanhados pela Cadevre no Brasil e no exterior. Todos os cultos são transmitidos no canal da Cadevre no YouTube (https://youtube.com/c/ADCadevreOficial).

SOBRE A CADEVRE

A Cadevre possui congregações em Volta Redonda e igrejas filiadas em cidades do Sul Fluminense e em Queluz, no estado de São Paulo. Além do Congresso de Missões e dos missionários, a instituição mantém o Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren, programa social com foco na recuperação de jovens dependentes químicos, e o Lar do Idoso Ebenézer, uma instituição de longa permanência em Areias (SP).

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 11 de julho – 18h

Pastor Marco Feliciano e cantora Maria Marçal

Sexta-feira, 12 de julho – 18h

Pastor Gilmar Fiuza e cantora Sarah Farias

Sábado, 13 de julho – 18h

Pastor Hidekazu Takayama e cantor Zery Magdiel

Domingo, 14 de julho

9h: Pr. Elizeu Rodrigues e cantora Léa Mendonça

15h: Pr. Gilvan Rodrigues e cantora Dalete Hungria

18h: Pr. Napoleão Falcão e cantor Lukas Agustinho

Segunda-feira, 15 de julho – 18h

Pastor Júnior Trovão e cantora Eliã Oliveira

Foto: Divulgação/Cadevre