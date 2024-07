AUm patrulhamento realizado nessa segunda-feira (dia 8), por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e guardas municipais no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, terminou em uma apreensão de drogas.

Os agentes avistaram um indivíduo com atitude suspeita em uma motocicleta. Após tentativa de abordagem, o suspeito empreendeu fuga, abandonando uma bolsa no local. Ao ser vistoriada pelos agentes, foram encontradas 16 pedras de crack, 15 sacolés de maconha e 86 pinos de cocaína. Os entorpecentes foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia (DP).

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou como fundamental o planejamento para este tipo de ação.

“O patrulhamento é realizado por conta de um planejamento onde há uma mancha criminal, uma demanda conhecida. Essa ação tem ajudado a reduzir as práticas delituosas nesta área”, afirmou o Coronel Luiz Henrique.