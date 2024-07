Em uma cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (dia 8), a Câmara Municipal de Porto Real empossou Lucas Orioli de Souza (PSDB) como novo vereador. A solenidade contou com a presença dos demais parlamentares, servidores, amigos e familiares de Orioli, que assume a vaga deixada por Ronário de Souza (Solidariedade), afastado de suas funções públicas por decisão judicial.

Em seu primeiro discurso como vereador, Lucas Orioli destacou seu compromisso em trabalhar com dedicação em benefício da população de Porto Real, ressaltando a importância da colaboração com os demais colegas do Legislativo Municipal.

Entenda o caso

O afastamento cautelar do vereador Ronário de Souza levou à necessidade de empossar o primeiro suplente, Leonardo Odilon de Novais, conhecido como Leo do Circo. No entanto, por motivos pessoais, Leo do Circo renunciou ao cargo, abrindo caminho para que o segundo suplente, Lucas Orioli, assumisse a posição. A substituição do vereador Renan Márcio de Jesus Silva, também afastado por decisão judicial, será definida nos próximos dias