Ampliando a oferta de educação pública gratuita e de qualidade em Piraí, o prefeito Dr. Ricardo Passos assinou, na quarta-feira (dia 3), um termo de cooperação técnica com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (IFRJ). O acordo garante que as vagas remanescentes dos processos seletivos para cursos técnicos, nas modalidades concomitante/subsequente, sejam destinadas aos estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio ou que já concluíram esse nível de ensino em Piraí.

O Campus Pinheiral oferece formação técnica em administração e paisagismo. Caso essas vagas não sejam preenchidas, serão disponibilizadas vagas para pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade e em Educação em Direitos Humanos. “Este acordo tem como objetivo inicial planejar e implementar ações de ensino para potencializar a presença dos cidadãos de Piraí em nossos cursos”, explicou o reitor do IFRJ, Rafael Barreto Almada.

A parceria entre a Prefeitura de Piraí e o Instituto Federal também prevê o desenvolvimento conjunto de cursos, oficinas, seminários, projetos de pesquisa e extensão no município. Essas atividades visam a valorização e inclusão de pessoas com deficiência, diversidade etária, culturas indígenas e populares, relações étnico-raciais, relações de gênero, trabalhadores rurais e grupos em vulnerabilidade social.

“A educação é a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Com este acordo, estamos garantindo mais oportunidades de formação e qualificação para nossos jovens e adultos. É um passo importante para a construção de um futuro mais próspero e inclusivo para todos os piraienses”, declarou o prefeito Dr. Ricardo Passos.

A assinatura do termo aconteceu na sede da Prefeitura, com a participação da diretora-geral do campus Pinheiral, Lívia Lemos, e dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Miguel Barbosa, e de Educação, Sandra Neves.

Atualmente, o IFRJ possui 15 campi e mais de 18 mil alunos matriculados em cursos de Formação Inicial e Continuada, Técnicos de Nível Médio, Graduação Superior de Tecnologia, Pós-Graduação e Extensão, todos gratuitos e para todas as idades. Qualquer pessoa pode se candidatar aos processos seletivos que são abertos para cada curso, desde que cumpra os requisitos exigidos para cada nível de ensino e para cada edital.

O ingresso aos cursos de graduação do Instituto acontece por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com base na nota obtida pelo estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); pelos processos seletivos de transferência externa e reingresso; e por manutenção de vínculo.

Foto: divulgação