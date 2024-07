A rede estadual de ensino do Rio de Janeiro vai ganhar reforço com a contratação de 4.293 professores temporários para os anos letivos de 2024 e 2025. A autorização do governador Cláudio Castro foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (dia 11). Os docentes vão atuar nos ensinos Fundamental e Médio, aumentando a oferta de profissionais em sala de aula de todo o estado. O edital com as normas, disciplinas e regiões a serem atendidas deve ser divulgado na próxima semana.

“Queremos que os novos professores estejam em sala de aula o mais breve possível. A contratação desses profissionais vai suprir as carências por afastamentos temporários, como tratamentos de saúde, gestação, estudos e demais licenças. Temos avançado muito e seguiremos trabalhando firme para garantir cada vez mais um ensino de qualidade para toda a nossa rede”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

A contratação será por meio de um processo seletivo simplificado regido pelo edital da própria Seeduc. Nele, os candidatos encontrarão todos os detalhes e etapas. A inscrição será feita pelo portal da secretaria (seeduc.rj.gov.br) e não haverá cobrança de taxas.

Os professores temporários estarão em sala de aula a partir de agosto, havendo contratações ao longo de todo o ano, conforme necessidade. A previsão é que os 92 municípios do estado recebam docentes das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular e dos Itinerários Formativos.

As escolas regulares vão receber até 3.053 docentes com carga horária de 18 horas semanais e outros 1.200 com carga horária de 30 horas semanais, todos para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Já as unidades prisionais e socioeducativas vão receber até 40 profissionais para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com carga horária de 22 horas semanais.

“Sempre reforço que os professores temporários não substituem os concursados, pelo contrário, o governo tem levado esse ponto muito a sério e já nomeou mais 2.500 aprovados nos últimos concursos. Os temporários são uma garantia de que o professor de carreira poderá se ausentar momentaneamente sabendo que terá um profissional temporário exercendo sua função. Uma conquista que irá impulsionar a qualidade da educação pública”, declarou a secretária de Estado de Educação Roberta Barreto.

Na contratação, 5% das vagas serão destinadas aos candidatos portadores de deficiência, 20% aos negros e índios e 10% aos candidatos com hipossuficiência econômica, conforme determina a lei. Além disso, a remuneração mensal dos profissionais seguirá o plano de carreira do Professor Docente I – 18 horas e 30 horas, e do Professor Docente II – 22 horas.

É importante ressaltar que, como o objetivo principal é suprir carências de afastamento de professor, o número de contratados irá variar de acordo com essa necessidade. Após a seleção, os professores convocados somente serão contratados se comprovarem aptidão no exame de saúde ocupacional e demais processos previstos. Uma vez aprovado em todas as etapas, o candidato irá aguardar ser chamado para uma escola que precise deste profissional. É importante ressaltar que a medida segue as regras do Regime de Recuperação Fiscal.

Foto: Divulgação Seeduc-RJ