Policiais militares do 10º BPM realizaram, na quinta-feira (dia 11), grandes operações nas cidades de Valença e Barra do Piraí, que resultaram em apreensões consideráveis de substâncias ilícitas.

Em Valença, após receber denúncias de moradores do bairro Dudu Lopes, a polícia identificou um indivíduo conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Após a abordagem inicial, o suspeito aguardou a saída dos policiais e retornou a um local conhecido como “Terrinha”. No entanto, a guarnição voltou ao local e, durante uma busca minuciosa, encontrou 107 sacolés de cocaína amarrados em forma de uma “bola”. O material foi apreendido e encaminhado para a 91ª DP.

Em Barra do Piraí, no bairro Vale do Ipiranga, policiais militares abordaram um indivíduo que tentou fugir ao avistar a guarnição. Com ele, foi encontrado um pino de cocaína. Durante as buscas nas proximidades, os policiais descobriram 63 pinos de cocaína, 19 invólucros de maconha e 2 pedras de crack escondidos em um arbusto. O material foi apreendido, e o suspeito foi preso e encaminhado para a 88ª DP.

As ações reforçam o comprometimento da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas na região, garantindo mais segurança para a população local.

Foto: Divulgação