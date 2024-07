O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), registrou mais um furto de cabos elétricos do sistema de bombeamento dos bairros Três Poços, Vila Rica-Três Poços e Recanto do Bosque. Com isso, o abastecimento está comprometido. A autarquia pede que população economize água.

Caminhões-pipa serão disponibilizados para aqueles que precisarem e a solicitação deve ser feita pelos telefones 115 e 3344-2900.