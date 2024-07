Com a preparação da prefeitura de Volta Redonda para revitalizar o Mercado Popular da Vila Santa Cecília, comerciantes, que preferiram não se identificar, expressam preocupação com possíveis atrasos nas obras, temendo prejuízos significativos durante o segundo semestre, especialmente no período de vendas do Dia das Crianças e de final de ano.

Dado o histórico de atrasos frequentes na conclusão das obras sob a gestão do prefeito Neto (PP), é compreensível a preocupação dos permissionários do mercado, que receiam os impactos financeiros. “Estamos ansiosos pela melhoria prometida, mas qualquer atraso pode afetar nossas vendas, especialmente no fim do ano, quando o movimento aumenta bastante”, disse um dos comerciantes com box no Mercado Popular da Vila.

O espaço está programado para passar por uma reforma e ampliação, com a licitação para contratação da empresa de engenharia responsável marcada para o dia 30 de julho, às 9h. O valor estimado da obra é de R$ 646 mil, com um prazo inicial de quatro meses para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado a critério da administração.

Conforme o memorial descritivo da obra, estão previstas a substituição das telhas de policarbonato, a instalação de exaustores no prédio principal e reparos na praça de alimentação para melhorar a ventilação e resolver problemas de vazamento. Além disso, será realizada uma reforma na instalação elétrica do imóvel, com a iluminação dos boxes e quiosques sendo substituída por lâmpadas LED.

“Esperamos que tudo corra conforme o planejado desta vez. A revitalização será importante para atrair mais clientes e modernizar nossas instalações”, comentou outro comerciante, otimista com as melhorias planejadas.

Desde julho de 2021, a revitalização do Mercado Popular da Vila vem sendo discutida pela Prefeitura, sem, no entanto, avançar para a execução. Com mais de 100 boxes e uma movimentada praça de alimentação, o mercado é um ponto central na vida comercial da região há 23 anos.