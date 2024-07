Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram neste domingo (dia 14), na Rodovia Presidente Dutra, um veículo com registro de apropriação indébita. A operação ocorreu durante um policiamento ostensivo dinâmico no km 306, pista sentido Rio, em Resende. Na ocasião, os policiais abordaram um Toyota Hilux SW4 com placas do Rio de Janeiro.

Ao consultarem os sistemas disponíveis, os agentes verificaram um registro de ocorrência de apropriação indébita do veículo, datado de 20 de maio de 2024. O condutor, de 42 anos, afirmou ter adquirido o veículo de outra pessoa, pagando R$ 56 mil e assumindo 12 parcelas de R$ 3 mil. Ele relatou ter recebido posteriormente uma ligação do verdadeiro proprietário, informando que o intermediário da negociação não repassou o valor e solicitando a devolução do veículo. O condutor recusou-se a devolver o automóvel.

Diante da constatação do registro de apropriação indébita, o condutor foi levado, junto com o veículo, para a 89ª DP (Resende) para as providências legais e o registro da recuperação do automóvel.