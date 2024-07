Já chega a 30 km de extensão o congestionamento no sentido Rio de Janeiro após o acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 17) na Serra das Araras, em Piraí. Uma carreta carregada com 30 mil litros de etanol tombou na altura do km 226 da pista de descida, resultando na interdição total da via. Cerca de 100 litros do combustível vazaram dos tanques. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, felizmente, não houve feridos.

Com o bloqueio total da pista, foi implantado um plano de contingência, com a via de subida operando em mão dupla para permitir o fluxo de veículos. Por volta das 18h, o congestionamento já alcançava cerca de 30 quilômetros no sentido Rio de Janeiro. O veículo utilizado para o transbordo da carga de etanol inclusive chegou a ficar preso no congestionamento.

Segundo a PRF, em casos como este, é necessário tomar todo o cuidado devido à natureza perigosa do etanol, um líquido altamente inflamável, para evitar riscos de incêndio ou explosão. Para se ter uma ideia, é necessário que haja uma contenção do local com uma distância que varia entre 300 e 1000 metros, a depender da gravidade do acidente. O transbordo foi concluído pela equipe AMBIPAR às 18h30.

Foto: Reprodução