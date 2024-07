A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis publicou uma nota informativa para atualizar a população sobre a Febre do Oropouche, principalmente sobre a transmissão vertical, quando a contaminação acontece da gestante para o feto. Apesar de Angra dos Reis não ter registrado nenhum caso de transmissão vertical da Febre Oropouche e nenhuma gestante ter sido confirmada com a doença, o município contabilizou recentemente quatro casos da doença. Entre os infectados, três são mulheres e um homem, todos na faixa etária entre 30 e 59 anos, e felizmente, todos evoluíram para cura.

Proteção às gestantes

Embora não haja comprovação definitiva sobre a relação entre malformações congênitas e infecções pelo vírus Oropouche, evidências científicas apontam para a possibilidade de transmissão vertical, ou seja, de gestantes para o feto.

Diante desse cenário, são recomendadas as seguintes medidas de proteção para as gestantes:

– Evitar áreas com grande presença de insetos, como maruins e mosquitos.

– Proteger as residências com telas nas portas e janelas, além de usar roupas que cubram a maior parte do corpo e aplicar repelente nas áreas expostas da pele.

– Manter a casa limpa, incluindo a limpeza de terrenos e locais de criação de animais, além de recolher folhas e frutos que caem no solo.

– Buscar atendimento médico imediato ao apresentar os primeiros sinais e sintomas compatíveis com arboviroses.

Vigilância e notificação

Por se tratar de uma doença de notificação compulsória imediata, todo diagnóstico deve ser informado ao CIEVS de Angra dos Reis. No caso das gestantes, é importante informar imediatamente à Vigilância Epidemiológica de Angra dos Reis e realizar a coleta de amostras para envio ao LACEN RJ. Todo o procedimento de notificação ao CIEVS deve ser feito pela unidade de saúde.

Em caso de dúvidas ou necessidade de notificação ou investigação de casos, entre em contato com o CIEVS Angra por meio dos seguintes canais:

– E-mail CIEVS: [email protected]

– Celular/WhatsApp CIEVS Angra: 024 98111-2316

– E-mail Vigilância Epidemiológica: [email protected]

– Telefone Vigilância Epidemiológica: 24 3365 0044

Foto: Reprodução