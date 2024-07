Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (dia 18) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão traseira envolveu um automóvel e um caminhão e foi registrada na altura do km 287 da pista sentido Rio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado quando um Nissan Kicks reduziu a velocidade devido a um veículo que estava em pane mecânica na faixa da esquerda. Sem respeitar a distância de segurança, o caminhão colidiu com a traseira do automóvel, que foi lançado contra a mureta que divide a pista.

Dois ocupantes do carro, um homem e uma mulher, sofreram lesões leves e foram encaminhados para a Santa Casa de Barra Mansa. As idades das vítimas não foram divulgadas. Já o condutor do caminhão saiu ileso do acidente.

O acidente causou reflexos no tráfego. Segundo a CCR Rio SP, por volta das 16h, havia cerca de 3 km de retenções no trecho.

Foto: Divulgação/PRF