A Delegacia de Polícia de Piraí, sob a liderança do delegado José de Moraes, está aprofundando uma investigação sobre um esquema de estelionato milionário relacionado à compra e venda de veículos. Os trabalhos revelaram que uma mulher, de 35 anos, e um homem, de 45, estariam envolvidos em um esquema fraudulentamente sofisticado.

De acordo com as investigações, a mulher alugava carros de empresas e pessoas físicas e, durante o período de locação, o homem se encarregava de vender os veículos a terceiros. Os pagamentos eram feitos por meio de entradas ou troca de veículos antigos, e o saldo restante era quitado através de promissórias ou depósitos via PIX na conta da suspeita. Em alguns casos, ela enganava os compradores, afirmando que levaria os carros para vistoria do Detran e não os devolvia.

Os locadores acreditavam que estavam apenas alugando seus veículos, enquanto na realidade estavam entregando-os para venda. Já os compradores eram levados a crer que estavam adquirindo veículos legítimos e em boas condições, quando, na verdade, estavam comprando bens obtidos por meio de fraude.

A investigação identificou aproximadamente 60 vítimas da dupla apenas nos procedimentos conduzidos pela 94ª DP. A dupla também teria atuado em outros municípios da região. Com base nas evidências coletadas, foi solicitada e concedida a prisão temporária dos suspeitos.

A equipe da polícia conseguiu prender o suspeito na quarta-feira (dia 17) na Rodovia Presidente Dutra. Ele foi apresentado à autoridade policial e submetido aos procedimentos legais, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional. A mulher, no entanto, permanece foragida.