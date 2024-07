Uma van furgão tombou na manhã desta quinta-feira (dia 18), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu no Km 282, da pista sentido Rio de Janeiro. O veículo, utilizado para transporte de alimentos, estava sem carga no momento do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da van foi socorrido com ferimentos leves. A faixa da esquerda está interditada, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da direita. Viaturas estão no local prestando atendimento, e ainda não há previsão para a liberação da pista.

O congestionamento causado pelo acidente já se estende até o Km 293, causando transtornos aos motoristas que trafegam pela região.

Foto: Divulgação/PRF