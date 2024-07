Uma operação realizada pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (dia 22), em Valença, resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas. A ação ocorreu na Avenida Duque Costa, no bairro Carambita.

Durante patrulhamento, os policiais receberam uma denúncia de que um indivíduo havia comprado 2 kg de maconha e estava traficando em sua residência. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a porta da casa aberta. O acusado, de 59 anos, confirmou a denúncia e apontou para a geladeira, onde estava armazenada a droga.

Os policiais apreenderam 1,375 kg de maconha, incluindo um tablete grande de erva seca prensada, 18 invólucros contendo a mesma substância e uma bolsa plástica com erva seca picada, além de material para endolação. O homem foi detido e levado à 91ª DP, onde o material apreendido. O acusado foi enquadrado no Artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico ilícito de drogas. Ele permanece preso, aguardando decisão judicial.

Foto: Divulgação

Esta operação é parte dos esforços contínuos da Polícia Militar de Valença para combater o tráfico de drogas na região.