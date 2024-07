O deputado estadual Munir Neto (PSD) participou na manhã desta quarta-feira (dia 24), na sede da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), de uma reunião com o presidente Eduardo Prado, para propor melhorias no serviço de oncologia, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo a Região Sul Fluminense.

O serviço funciona no Hospital da FOA, antigo HINJA, através de um convênio com a secretaria estadual de Saúde, e necessita de ampliação, uma vez que as vagas disponíveis não estão sendo suficientes para atender toda a população.

“Nós somos muito procurados por pacientes oncológicos, de diversas cidades da nossa região, que buscam atendimento para consultas e cirurgias oncológicas e encontram dificuldades no agendamento. A FOA está assumindo recentemente a gestão do hospital HINJA. O Eduardo (Prado) tem muita vontade de melhorar e vamos buscar isso juntos”, destacou o parlamentar.

Munir vai articular um encontro entre o Eduardo Prado e a secretária estadual de Saúde, Dra. Claudia Mello, para colocar o H. FOA à disposição para ampliação das agendas, de forma que consiga contemplar um maior número de pacientes.

“O Eduardo está colocando o hospital à disposição para atender um maior número de pacientes oncológicos de toda a região. Vamos articular um encontro com a secretária Claudia, e solicitar que libere mais agenda, e aumente o recurso para contratação de novos profissionais. Os pacientes oncológicos precisam de cuidado redobrado e rapidez no atendimento. É isso que estamos buscando”, concluiu.