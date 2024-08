Dois menores foram apreendidos na quinta-feira (dia 1º) no bairro Parque São Joaquim, em Barra do Piraí, após uma ação da Polícia Militar. Durante a abordagem, os policiais, já cientes do envolvimento dos adolescentes no tráfico de entorpecentes, notaram um dos suspeitos arremessando uma sacola no telhado de uma residência. Ao verificar o conteúdo, foram encontrados 52 tubos de cocaína.

Questionado pelos policiais, um dos menores confessou que havia mais drogas escondidas em um terreno próximo. No local indicado, a guarnição encontrou mais 98 tubos da mesma substância, totalizando 150 tubos de cocaína apreendidos.

Os menores foram levados, junto com o material apreendido, para a 88ª DP. As mães dos adolescentes compareceram à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ). Os jovens foram enquadrados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que tratam de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foto: Divulgação