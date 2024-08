Um motociclista de 27 anos morreu na manhã deste domingo (dia 4), após perder o controle de sua motocicleta na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 09h20 na altura do km 236 da pista sentido São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da Yamaha/XTZ250 Lander, com placa do Rio de Janeiro, estava fazendo uma curva quando sofreu a queda fatal.

A equipe da PRF, que atendeu a ocorrência, informou que não houve interdição ou congestionamento significativo, apenas uma leve lentidão, já que a motocicleta e o corpo ficaram no acostamento. O motociclista estava a caminho do Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo.

Desde quinta-feira (dia 1), a PRF realiza a “Operação Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo – RJ – 2024”, com reforço na fiscalização de motocicletas e alcoolemia, visando a segurança dos participantes do evento e dos usuários da rodovia. A operação se estende até este domingo.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF