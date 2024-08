Na próxima quinta-feira (dia 8), a Defensoria Pública promoverá a segunda ação social com exposição itinerante, em comemoração aos seus 70 anos, em Volta Redonda. O evento será das 14h às 18h no Centro Histórico Cultural Dauro Aragão, no campus universitário Olezio Galotti da Unifoa (Centro Universitário de Volta Redonda), na Avenida Dauro Peixoto Aragão, 1325, bairro Três Poços. Esta iniciativa visa proporcionar acesso a serviços essenciais à população mais vulnerável, reforçando o compromisso da Casa da Cidadania com a justiça social.

Entre os atendimentos disponíveis na ação destacam-se a orientação sobre pensão alimentícia; a regularização de guarda e visitas; a investigação de paternidade; a expedição de alvará para levantamento de FGTS; o reconhecimento de paternidade; o divórcio; a dissolução de união estável; a retificação de registro civil e a assistência em direitos do consumidor de baixa complexidade.

Além da assistência jurídica prestada pela DPRJ, o evento contará com a participação do Detran, que fará a emissão de identidade. Para este serviço, é necessário que os interessados apresentem a certidão de nascimento ou casamento original.

Jantar solidário

A Unifoa também vai oferecer serviços como tipagem sanguínea; aferição de pressão; avaliação nutricional; escovódromo; e Escritório da Cidadania, além de uma mostra esportiva de educação física. Essas atividades têm como objetivo promover a saúde e o bem-estar da comunidade e incentivar a participação ativa dos cidadãos em questões sociais e de saúde.

O centro universitário fez parceria com quatro associações de bairro da região e com uma organização sem fins lucrativos para participação na ação social. Haverá também um jantar solidário, em homenagem aos 70 anos da DPRJ, para cerca de 250 pessoas – entre crianças e seus responsáveis.

Esta ação social é parte de uma série de iniciativas que celebram as conquistas da Defensoria Pública ao longo de suas sete décadas de atuação. O evento anterior, realizado em Niterói, atendeu mais de 400 pessoas.

