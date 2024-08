O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está divulgando, esta semana, 4.121 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz. São 1.911 vagas para quem busca trabalho e 2.210 chances para quem ainda está terminando os estudos. As posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto os estágios e oportunidades para jovem aprendiz são fruto de parceria com a Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

As vagas de emprego estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Noroeste e Serrana do Estado do Rio de Janeiro, distribuídas, em sua totalidade, pelos setores de Serviços (74,3%) e Comércio (25,7%). Os maiores salários, que variam de R$ 5.648 a R$ 8.472, estão disponíveis no bairro da Penha (motorista de ônibus), Zona Sul (cozinheiro) e no município de Nova Iguaçu (gerente de loja e supermercados). Existem também chances para açougueiro, babá, eletricista e mecânico de refrigeração. Para quem tem o Ensino Superior, existem oportunidades para assistente social, farmacêutico veterinário e nutricionista.

A região com maior número de vagas é a Metropolitana: são 1.615, entre as quais 324 exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Para esse segmento há, por exemplo, 40 oportunidades para empacotador à mão, 25 para operador de caixa e 27 para ladrilheiro, com salários de até R$ 2.824 e necessidade de experiência anterior. Na mesma região, há outras oportunidades com remunerações que podem chegar a R$ 5.648 (três salários mínimos), como borracheiro, em Barros Filho, que exige apenas o Ensino Fundamental. Existem, também, 10 vagas para encarregado de açougue, no bairro da Ilha do Governador, com experiência anterior exigida.

Para a Região do Médio Paraíba, há 21 vagas com remunerações que variam de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824), como a de atendente de farmácia, em Valença, carpinteiro, em Volta Redonda, e faxineiro, em Itatiaia, entre outras. Estão sendo ofertadas, também, 76 vagas para empregado doméstico para serviços gerais, para a cidade de Itaperuna, na região Noroeste.

As 199 vagas da região Serrana são, em sua maioria, para Teresópolis e oferecem de um a três salários mínimos. Aqueles que têm experiência como auxiliar de conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, camareira de hotel ou cozinheiro de restaurante podem se candidatar a uma das oportunidades oferecidas no bairro de Várzea. No mesmo bairro, há vagas para analista de planejamento e engenheiro civil, ambos com exigência de ensino superior completo e experiência.

De acordo com o Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, quase todas as vagas (95,7%) exigem experiência. Por nível de escolaridade, 43,6% delas pedem o Ensino Fundamental completo, e 36,7% o Ensino Médio completo. Quanto às remunerações, 59,7% das vagas oferecem até dois salários mínimos e 10,6 % até quatro mínimos.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da secretaria, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Em parceria com o CIEE e a Fundação Mudes, a Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando estágios para diferentes níveis de escolaridades e, ainda, oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 793 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

Já o CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.417 oportunidades de estágio, 866 das quais para Ensino Superior e 551 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.