Um caminhoneiro foi flagrado com cocaína na madrugada desta sexta-feira (dia 9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Porto Real. A equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF estava realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico por volta das 00h50, quando observou um caminhão que transitava de maneira irregular, invadindo faixas e o acostamento.

Após seguir o veículo por algum tempo, os policiais decidiram realizar a abordagem na altura do km 297 da na pista sentido Rio. Durante a fiscalização, os agentes notaram que as pupilas do motorista estavam dilatadas, um possível indicativo de uso de substâncias entorpecentes. Questionado sobre o uso de drogas, o caminhoneiro inicialmente negou, mas durante a revista pessoal, os policiais encontraram um saco plástico contendo cocaína no bolso de seu casaco.

Confrontado com a evidência, o caminhoneiro admitiu ser usuário da droga, afirmando que a substância era para seu consumo próprio. A PRF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que trata do porte de drogas para consumo pessoal. As penas previstas incluem advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas.

Além da apreensão da droga, que será posteriormente destruída, os agentes constataram que o motorista estava em desacordo com a Lei do Descanso, além de outras infrações de trânsito. Como resultado, ele foi obrigado a interromper a viagem e permanecer parado por 11 horas para cumprir a exigência legal. O total das multas aplicadas ao motorista foi de R$ 846,01.

Foto: Divulgação/PRF