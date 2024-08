A Rodovia Presidente Dutra registou – entre a noite de quinta-feira (dia 8) e a madrugada da sexta-feira (dia 9) – dois trágicos atropelamentos que resultaram em mortes, sendo um no trecho de Piraí e outro na altura de Itatiaia.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 242 da sentido Rio, em Piraí. Um caminhoneiro que seguia pela via informou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atropelou um andarilho enquanto realizava uma ultrapassagem na faixa da esquerda. Segundo o relato do motorista, ao desviar de dois caminhões que trafegavam na faixa da direita, ele se deparou com o pedestre na via e não conseguiu evitar o atropelamento.

A vítima, que morreu no local, foi despedaçada devido à falta de iluminação na área e ao tráfego intenso, com vários veículos passando por cima do corpo após o atropelamento inicial. A identificação da vítima não foi possível devido à condição do corpo, e a ocorrência foi registrada na 94ª DP. Um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito foi elaborado pela PRF para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Horas depois, por volta das 02h30 desta sexta-feira, outro atropelamento fatal ocorreu no km 329 da Dutra, desta vez em Itatiaia. A vítima, um idoso de 72 anos, foi socorrida em estado gravíssimo pela equipe de resgate da CCR RioSP e levada para o Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. O veículo responsável pelo atropelamento fugiu do local e não foi identificado.

De acordo com o irmão do idoso, ele sofria de depressão profunda. O caso foi registrado na 99ª DP (Itatiaia), que investigará o ocorrido.

Foto: Divulgação/PRF