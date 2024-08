Angra dos Reis foi uma das 11 cidades brasileiras a receber, neste sábado (dia 10), o novo sistema de alerta de desastres naturais da Defesa Civil Nacional, o Defesa Civil Alerta. No estado do Rio de Janeiro, somente Angra e Petrópolis foram selecionados para esta fase de implementação. O primeiro disparo do alerta foi realizado às 15h35, na sede da Defesa Civil do município. O programa utiliza a tecnologia Cell Broadcast para avisar a população, pelo celular, sobre os riscos de catástrofes, sem exigir cadastro prévio. Desta forma, moradores e turistas recebem o alerta, que aparece como um pop-up na tela do celular, sobrepondo qualquer outra atividade, seguido de um bip de 10,5 segundos, com a opção de desativação antes deste período.

O sistema complementará outros serviços de alerta da Defesa Civil do município, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram, Google, carros de som e grupos de WhatsApp. Nos municípios escolhidos pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a tecnologia será avaliada por 30 dias, e após esse período serão feitos ajustes para que o sistema seja implementado em todo o país.

Participaram do teste o prefeito de Angra, Fernando Jordão, a deputada estadual, Célia Jordão, a deputada federal, Soraya Santos, o secretário de Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Júnior da Silva Pires, além de técnicos da Defesa Civil do município e da Anatel. Representando o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), estiveram presentes o Gerente de Capacitação da SUPDEC de Sergipe, Fabiano Macedo Queiroz, e a Coordenadora de Operações da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, Thatiane Oliveira Rodrigues.