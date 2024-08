As obras do Pátio de Manobras continuam a todo vapor em Barra Mansa. Na última semana, foram iniciados os serviços para a criação da segunda avenida, localizada às margens da linha férrea. A execução das obras é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e acompanhada pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

O Pátio de Manobras consiste em grandes pontos de concentração dos trabalhos: o agrupamento das linhas férreas no eixo central; a primeira avenida, que está recebendo seus últimos ajustes, tem seu início próximo à Praça da Liberdade, passa sob o viaduto Doutor Didácio de Souza Fonseca, no Centro, e segue até o Córrego Cotiara; a abertura da segunda avenida, que está recebendo trabalhos de pavimentação nas proximidades do Parque da Cidade; a terceira avenida, que será em paralelo à primeira; e a conclusão do viaduto no bairro Barbará, próximo a Saint-Gobain

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou o avanço significativo dos serviços. “Estamos muito felizes com o andamento do Pátio de Manobras. A cidade está ganhando três avenidas que vão dar outra cara para Barra Mansa, além de em breve termos a conclusão do tão sonhado viaduto do bairro Barbará. Todos esses avanços vão contribuir significativamente para a melhoria da mobilidade urbana do município. Os trabalhos seguem de forma consistente e nós continuaremos acompanhando para que tudo seja concluído dentro das nossas expectativas”, afirmou Eros.

Foto: Paulo Dimas