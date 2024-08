A Polícia Militar de Valença prendeu um homem de 41 anos e apreendeu 777 invólucros de cocaína no último domingo (dia 11), no bairro Santa Cruz. A ação ocorreu na Rua 27 de Novembro, local conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas.

Durante a abordagem, o suspeito tentou dispensar uma sacola que estava em suas mãos, mas a mesma caiu ao lado da viatura. Ao abrir a sacola, os policiais constataram que ela continha uma grande quantidade de pó branco, que posteriormente foi identificado como cocaína.

O homem admitiu que estava transportando a droga para outro bairro, onde a deixaria em uma área de mata para que um terceiro indivíduo a recolhesse. Ele foi imediatamente levado à 91ª DP (Valença), junto com o material apreendido.

Após perícia, foi confirmado que os 777 invólucros somavam 2 kg e 20 gramas de cocaína, com embalagens rotuladas com os dizeres “pó de 20 Piripaque do Chaves TCP” e “pó de 50 TCP”. Diante das evidências, o suspeito foi autuado por tráfico de entorpecentes e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PM