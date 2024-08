A família de Oziel Alves Lima, de 87 anos, informou que o idoso, que estava desaparecido, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (dia 15) no bairro Sessenta, em Volta Redonda. Segundo parentes, ele estava desorientado.

Os familiares foram contatados por um homem, que viu reportagens sobre o desaparecimento.

Oziel, que tem Alzheimer, mora no Santo Agostinho com seus filhos e esposa que, agora, respiram aliviados com a boa notícia. A família ainda agradece a todos que ajudaram, compartilhando sobre o caso.

Foto: Arquivo pessoal