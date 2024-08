Uma carreta-cegonha tombou na manhã desta quinta-feira (dia 15) na descida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 10h no km 225 da pista sentido Rio. Inicialmente, não há registro de vítimas.

A pista foi parcialmente interditada, resultando em um congestionamento de cerca de 12 quilômetros, segundo a CCR RioSP. Equipes da concessionária foram acionadas e subiram pela contramão com um guincho pesado para destombar o veículo e liberar totalmente a via.

Detonação de rochas

Além do impacto no tráfego, o acidente também provocou o adiamento da detonação programada para esta quinta-feira na Serra das Araras. No entanto, devido aos explosivos já terem sido posicionados em pontos estratégicos, a detonação não será cancelada. A operação, que estava prevista para começar às 11h30, terá início às 12h30, permanecendo interditada até às 13h30.

Foto: Reprodução/Redes Sociais