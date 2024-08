A Polícia Militar de Barra do Piraí realizou, na madrugada desta quinta-feira (dia 15), uma operação que resultou na apreensão de uma quantidade significativa de drogas no bairro Caixa D’Água. A ação foi desencadeada por uma denúncia anônima que indicava a presença de traficantes na Rua Alexandre Macedo de Carvalho.

Por volta das 00h30, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) seguiu até o local indicado, onde observou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem fugiu, não sendo possível capturá-lo. Durante as buscas na área, os agentes localizaram uma bolsa escondida atrás de uma telha, contendo 62 pedras de crack e 27 pinos de cocaína, ambos identificados com a sigla “CV BP,” uma possível referência a uma facção criminosa atuante na região.

A operação foi concluída às 01h50, quando o material apreendido foi encaminhado à 88ª DP, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: Divulgação/PM