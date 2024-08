A família de Oziel Alves de Lima, de 87 anos, morador do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, está em busca de informações sobre o paradeiro do idoso, que desapareceu no início desta semana. Oziel, que tem Alzheimer, foi visto pela última vez na Vila Americana, vestindo calça azul e camisa amarela.

Oziel, que reside na Rua Monte Claro com seus filhos, Maria e Ivanildo, e sua esposa, Dona Cecília. Embora seja lúcido na maior parte do tempo, a família está preocupada devido à sua condição de saúde, que pode tê-lo deixado desorientado.

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Oziel entre em contato pelo telefone (24) 99827-9030 ou diretamente com a polícia, por meio do 190.

Foto: Arquivo pessoal